مستشار حكومي يوضح مواصفات مشروع مترو بغداد ويؤكد استمراره دون توقف

2024-11-13 21:02:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر صالح الأسدي، الأربعاء، أن العمل مستمر بمشروع مترو بغداد ويجري وفق الخطط الزمنية دون أي تأخير، لافتاً إلى أن الشركة الماليزية المنفذة للمشروع انتهت من مرحلة وضع المواصفات. وقال الأسدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه تم وضع مواصفات للمسارات والمحطات والقطارات الخاصة بمشروع مترو بغداد من خلال المستثمر الماليزي للمشروع، مبينا، أن المواصفات وضعت تحت الإشراف العراقي. وأضاف، أن المواصفات ستتضمن نوع المحطات والعربات وأشكالها وطرق التشغيل والخدمات التي ستقدم وصيانة المحطات، مؤكدا، أن جميع تلك المواصفات ستعطى إلى المستثمر وعلى أساسها يتم البدء بأعمال التصميم للمشروع. وأشار إلى، أن العمل يجري وفق الخطط الزمنية الموضوعة دون أي تأخير.