2024-11-13 22:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، جدية الحكومة الاتحادية في معالجة ملف رواتب موظفي إقليم كردستان قانونياً.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقي، في السليمانية، مساء اليوم الأربعاء، الأمين العام لحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين".وهنأ رئيس الوزراء -بحسب البيان- بـ"نجاح الانتخابات في إقليم كردستان العراق وما تعكسه من تطور ايجابي يرسخ مبدأ الديمقراطية ويعزز العملية السياسية"، مشدداً على "أهمية مضاعفة الجهود والإسراع في تشكيل حكومة الإقليم".وأكد "جدية الحكومة الاتحادية في معالجة ملف رواتب موظفي الإقليم قانونياً، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه مواطنيها في عموم العراق".من جانبه، أشاد بهاء الدين بـ"سياسة الحكومة الاتحادية التي تمكنت من تعزيز بناء الثقة تجاه إقليم كردستان العراق، وكذلك إشادته بمبادرة رئيس مجلس الوزراء في لقاء سائر القوى السياسية الممثلة في الإقليم".