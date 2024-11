2024-11-13 22:15:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من معرض العراق الدولي للكتاب، في الفترة (4 – 14 كانون الأول 2024)، على أرض معرض بغداد الدولي.المعرض السنوي الذي تنظمه مؤسسة (المدى) للإعلام والثقافة والفنون، تشارك فيه هذا العام أكثر من 350 دار نشر قادمة من 17 دولة عربية وأجنبية، بعضها دور نشر تشارك للمرة الأولى من المغرب […]

The post مطلع الشهر المقبل.. انطلاق معرض العراق الدولي للكتاب appeared first on جريدة المدى.