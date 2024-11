وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف إطلاق النار في لبنان

2024-11-13 22:15:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال وزير دفاع الكيان الصهيوني الجديد، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إنه لن يتم وقف إطلار النار في لبنان، من دون تحقيق أهداف الحرب. ويأتي هذا التصريح، بعد يوم واحد من تصريح المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان قريبا، مبديا تفاؤله بنجاح الجهود […]

