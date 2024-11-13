2024-11-13 22:15:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، جدية الحكومة الاتحادية بمعالجة ملف رواتب موظفي إقليم كردستان قانونياً. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن السوداني التقى في السليمانية، مساء اليوم الأربعاء، الأمين العام لحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين. وأضاف البيان، أن السوداني هنأ بنجاح الانتخابات في إقليم كردستان العراق وما تعكسه من تطور ايجابي يرسخ مبدأ الديمقراطية ويعزز العملية السياسية، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود والإسراع في تشكيل حكومة الإقليم. وأكد السوداني وفقا للبيان، جدية الحكومة الاتحادية في معالجة ملف رواتب موظفي الإقليم قانونياً، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه مواطنيها في عموم العراق. من جانبه، أشاد بهاء الدين، بسياسة الحكومة الاتحادية التي تمكنت من تعزيز بناء الثقة تجاه إقليم كردستان العراق، وكذلك إشادته بمبادرة رئيس مجلس الوزراء في لقاء سائر القوى السياسية الممثلة في الإقليم.