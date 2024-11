السوداني يحث على المساهمة في تشكيل الحكومة الجديدة في كوردستان

2024-11-13 22:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد محمد السوداني، في السليمانية، اليوم الأربعاء، رئيس تيار الموقف الوطني السيد علي حمه صالح. وقدم السيد السوداني، خلال اللقاء، التهاني بمناسبة نجاح العملية الانتخابية في إقليم كردستان العراق، مؤكداً على إيجاد الأجواء الإيجابية من أجل تعزيز الحوارات والتفاهمات بين القوى الفائزة بالانتخابات، كما حثَّ سيادته الجميع على المساهمة في …

