السوداني من السليمانية: الحكومة جادة بمعالجة ملف رواتب موظفي الإقليم

2024-11-13 22:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، في السليمانية، مساء اليوم الأربعاء، الأمين العام لحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني السيد صلاح الدين بهاء الدين. وهنأ سيادته بنجاح الانتخابات في إقليم كردستان العراق وما تعكسه من تطور ايجابي يرسخ مبدأ الديمقراطية ويعزز العملية السياسية، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود والإسراع في تشكيل حكومة الإقليم. وأكد سيادته …

