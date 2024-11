"يستطيعون العمل بها فقط".. منع امتلاك اللاجئين الفلسطينيين في العراق لسيارات الأجرة

2024-11-13 23:25:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىتفاجئ الفلسطينيون اللاجئون في العراق بقرارٍ جديد يخصّ منع امتلاكهم سيارات الأجرة، التي يعيش منها عدد كبير منهم، بعد أن فقدوا كل امتيازاتهم منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ما يؤدي إلى تضييق الخناق على سبل كسبهم.إذ كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية، بأن القانون العراقي أجاز لغير العراقيين امتلاك سيارات خاصة، وأنه لا […]

