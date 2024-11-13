2024-11-13 23:27:04 - المصدر: ايشان

اختار مجلس دبي، اليوم الأربعاء، نجم منتخبنا الوطني السابق نشأت أكرم، سفيراً للرياضة العالمية. وقال أكرم في منشور، تابعته منصة “إيشان”: “أتقدم بخالص الشكر لدبي ولمجلس دبي على اختياري سفيراً للرياضة”. وأضاف، أنه “لشرف كبير أن أكون بين نخبة من رموز الرياضة العالمية، وأتطلع للمساهمة في دعم رؤية دبي وتعزيز مكانتها في الساحة الرياضية الدولية”.

ظهرت المقالة مجلس دبي يختار المايسترو نشأت أكرم سفيراً للرياضة أولاً على ايشان.



