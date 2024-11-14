الداخلية تؤكد استعدادها لتأمين مباراة العراق والأردن

2024-11-14 00:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، وجود إرباك في الأمور التنظيمية لمباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني في البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن وجود (ارباك في الأمور التنظيمي لمباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني) المؤمل إقامتها يوم غد الخميس على ملعب جذع النخلة الدولي في محافظة البصرة".

وأضافت، أنها "رصدت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول خلط الأوراق والإساءة للجهود التي تبذل لإنجاح هذه المباراة"، مؤكدة ان "الاستعدادات الجارية لتأمين هذه المباراة تجري بشكل انسيابي عالي المستوى وان المنتخب الاردني وصل إلى بلده الثاني العراق وبحماية وضيافة اخوانهم حيث تم استقبالهم بالورود والترحيب ، وكذلك ان جميع التسهيلات متوفرة لحضور الجماهير الكروية العراقية والأردنية".