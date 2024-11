بشأن مباراة العراق والاردن.. صفحات “تخلط الاوراق” والداخلية توضح

2024-11-14 00:27:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ عراق اوبزيرفر اصدرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن حقيقة وجود ارباك في الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة العراق والاردن، فيما أكدت وجود صفحات على مواقع التواصل تحاول خلط الاوراق. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر “، أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء عن وجود (ارباك في الأمور التنظيمي لمباراة منتخبنا الوطني ونظيره …

