“صور ومقاطع فيديو” تتسبب باقالة مدير جوازات مطار كركوك الدولي

2024-11-14 00:27:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك/ عراق اوبزيرفر اصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء، قراراً بإعفاء ضابط مكتب الجوازات في مطار كركوك الدولي من منصبه، وضابطة برتبة نقيب بسبب نشر صوراً ومقاطع فيديو بالزي العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مصدر أمني لـ”عراق اوبزيرفر”، إن “الشمري قرر إعفاء ضابط الجوزات في مطار كركوك وهو برتبة عميد، من منصبه …

