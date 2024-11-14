2024-11-14 00:27:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت الفصائل العراقية، اليوم الاربعاء، استهداف هدف حيوي في أم الرشراش “ايلات” المحتلة بواسطة الطيران المسيّر. وذكرت الفصائل، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في …

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