العراق وتركيا يبحثان سبل تعزيز التعاون القضائي وتطوير العلاقات

2024-11-14 00:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأناضول الإخبارية التركية، يوم الأربعاء، بإجراء مباحثات بين رئيس محكمة الاستئناف العليا في تركيا عمر كركاز، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان.

ولفتت إلى أن تلك المباحثات جاءت ذلك خلال لقائهما، الأربعاء، في العاصمة أنقرة التي يتواجد فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، ضمن زيارة رسمية.

وشملت المباحثات بين الجانبين سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وبينت أن الطرفين بحثا سبل تعزيز التعاون القضائي بين تركيا والعراق.