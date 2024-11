السوداني يختتم زيارته لكوردستان ويعود الى بغداد

2024-11-14 01:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى إقليم كوردستان. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “السوداني يختتم زيارته إلى إقليم كوردستان العراق التي شملت مدينتي أربيل والسليمانية، ويعود إلى العاصمة بغداد، وتضمنت الزيارة ما يأتي: -لقاء رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق …

