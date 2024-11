السوداني في كردستان لدعم تشكيل حكومة الإقليم واستئناف تصدير النفط

2024-11-14 01:55:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن ذكرت أطراف كردية أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إقليم كردستان تتعلق بتشكيل الحكومة في الإقليم واستئناف ضخ النفط عبر تركيا.ويواجه السوداني ضغوطًا من بعض حلفائه في "الإطار التنسيقي"، فيما يتعلق بإثارة قضايا تتعلق بـ"تسريبات صوتية" لمستشارين ومسؤولين، وانتقادات لتقاربه مع الكُرد.وصل السوداني أمس إلى أربيل، واستقبله رئيس حكومة الإقليم […]

