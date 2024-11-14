طقس "مثالي" لمواجهة العراق والأردن في البصرة الليلة

2024-11-14 08:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الخميس، عن حالة الطقس المتوقعة تزامناً مع المباراة المقررة بين العراق والأردن في البصرة جنوبي البلاد.

وأوضحت الهيئة، في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن أجواء البلاد ستكون خريفية معتدلة خلال ساعات النهار، ومائلة للبرودة في الصباح والمساء، مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة بمقدار 2-3 درجات مئوية مقارنة بيوم أمس.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون صحواً في جميع المدن، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في فترات مختلفة، أما الرياح، فستهب من الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة معتدلة تتراوح بين 20-30 كم/ساعة، فيما تكون الرياح هادئة أغلب الأحيان في المناطق الشمالية الشرقية.

كما لفتت الهيئة إلى أن مدى الرؤية الأفقية سيتراوح بين 8-10 كم، لكنه قد يتراجع في ساعات الصباح الباكر إلى 4-6 كم بسبب تشكل ضباب خفيف وتأثر الجو بالتلوث.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة في البصرة، التي تستضيف المباراة مساءً، فستكون الصغرى 14 درجة مئوية، والعظمى 27 درجة مئوية.

وفي العاصمة بغداد، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى 11 درجة مئوية، والعظمى 25 درجة مئوية.