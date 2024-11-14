الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع

2024-11-14 08:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجع الذهب للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع بتأثير من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2559.39 دولارا للأوقية بحلول الساعة 02:44 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 سبتمبر/ ايلول في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 إلى 2564.00 دولاراً.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في عام مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى. كما زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ يوليو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.05 دولارا للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ 19 سبتمبر/ ايلول.

وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 933.10 دولارا، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 925.75 دولارا.