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الفصائل العراقية تقصفاً هدفاً حيوياً بعمق الاراضي المحتلة

الفصائل العراقية تقصفاً هدفاً حيوياً بعمق الاراضي المحتلة
الفصائل العراقية تقصفاً هدفاً حيوياً بعمق الاراضي المحتلة
2024-11-14 10:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت الفصائل العراقية ، اليوم الخميس، استهداف هدف حيوي في شمال الأراضي المحتلة للمرة الرابعة بواسطة الطيران المسير، نصرة لفلسطين ولبنان. وذكر بيان للفصائل ، إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو …

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الفصائل العراقية تقصفاً هدفاً حيوياً بعمق الاراضي المحتلة

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