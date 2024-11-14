الدولار عند أعلى مستوى في عام بدعم من انتخاب ترامب

2024-11-14 10:40:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استقر الدولار عند أعلى مستوى في عام مقابل نظرائه الرئيسيين، اليوم الخميس، ويتجه لتسجيل مكسب لليوم الخامس على التوالي بدعم من ارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية. وارتفع الدولار إلى ما يزيد عن 156 ينا للمرة الأولى منذ يوليوتموز. وتراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ نوفمبرتشرين الثاني 2023 عند 1.0546 دولار كما هبط الإسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار في ثلاثة أشهر عند 1.2683 دولار. ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد إجراءات الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة. وتوقعت إديسون ريسيرش أمس الأربعاء أن يسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على الكونغرس بمجلسيه بما يمنحه سلطة واسعة النطاق لدفع أجندته. وقفزت عملة بيتكوين المشفرة الليلة الماضية لمستوى قياسي جديد عند 93480 دولارا. وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين، 0.2 إلى 106.69 وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبرتشرين الثاني 2023. ونزل الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد بيانات وظائف، ولامس 0.6464 دولار. وهبط الدولار النيوزيلاندي 0.4 إلى 0.5859 دولار.