2024-11-14 10:40:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.9 خلال شهر أكتوبر 2024، مقارنة بشهر أكتوبر 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس. وتسارع معدل التضخم في السعودية للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من 12 شهراً، بعد ارتفاعه على أساس سنوي بنسبة 1.7 خلال سبتمبر الماضي من 1.6 خلال أغسطس، بعد أن استقر في شهري يونيو ويوليو عند 1.5. ويُعزى ارتفاع التضخم في أكتوبر الماضي، بشكل رئيس لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.6، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.3 مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.1. وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر الماضي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 مقارنة بشهر سبتمبر 2024، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.8 والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 1.