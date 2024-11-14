اليوم.. ملحمة كروية حاسمة تجمع الأسود والنشامى في التصفيات المونديالية

2024-11-14 10:45:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيحتضن ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة من مساء اليوم الخميس، مواجهة مهمة ومرتقبة تجمع بين منتخبنا الوطني وضيفه الأردني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات القارية المؤهلة لمونديال 2026.وترفع كتيبة كاساس شعار الفوز أمام الأردن لتعويض خسارة كوريا الجنوبية ، وتعزيز حظوظنا بالتأهل الى كأس العالم.ويتصدر الفريق الكوري الجنوبي لائحة ترتيب المجموعة الثانية برصيد (10) نقاط، بينما الأردن ثانياً ولديه سبع نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على منتخبنا صاحب المرتبة الثالثة في حين يأتي عمان رابعاً وله ثلاث نقاط، بالتساوي مع الأزرق الكويتي الخامس، ويتذيل الفدائي الفلسطيني القائمة بنقطتين.واختتم منتخب الأسود، مساء أمس، تدريباته في البصرة تحضيراً لهذه المواجهة، وسيرتدي فريقنا الطقمَ الأبيض الكامل، ويرتدي حراسه اللونَ الأصفر، بينما يرتدي المنتخبُ الأردني الطقمَ الأحمر وحراسه اللون الأسود.



