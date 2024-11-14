الاستخبارات والأمن تحرر مختطفة وتطيح بـ 5 مطلوبين بتهم الخطف وتجارة المخدرات في محافظتين

2024-11-14 10:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، تحرير مختطفة والإطاحة بـ 5 مطلوبين بتهم الخطف وتجارة المخدرات في محافظتي بغداد والمثنى.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد تمكنت من تحرير فتاة مختطفة، وإلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم الخطف في مناطق متفرقة من بغداد، صادرة بحقهم مذكرة قبض وفق أحكام المادتين (421,422) خطف".

وأضافت أن "مفارز المديرية ألقت القبض على أحد تجار المواد المخدرة في بغداد وضبطت بحوزته أكياس تحتوي على مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاط، بالإضافة إلى شريحة هاتف مهربة غير أصولية، صودرت المواد وأحيل المتهم إلى الجهات المختصة".

وتابعت المديرية في بيانها أنه "عبر معلومات استخبارية دقيقة، استطاعت مفارزنا، القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة المثنى، وهما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (28) مخدرات"، مبينة أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما واحيلا إلى التحقيق".