2024-11-14 12:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، بحدوث استهداف مسلح لمقر تابع لسرايا السلام بناحية كنعان في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "محافظة ديالى سجلت حدوث استهداف لمقر فرعي تابع لسرايا السلام في ناحية كنعان 22كم شرق بعقوبة في ساعة متاخرة من مساء يوم امس".

وأضاف انه "تم الايعاز بتشكيل فريق تحقيق للوقوف على ملابسات ما حصل باعتباره الأول من نوعه في استهداف مقر لسرايا السلام التي لديها مقرات في اغلب مدن ديالى وهي مقرات اشبه بالمدنية وليس لها اي نشاط عسكري".

وأشار الى انه "لا يمكن الجزم بدوافع عملية الاستهداف بالوقت الحالي"، مستدركا بالقول "لكن التحقيقات مستمرة من اجل بيان ماهو السلاح الذي استخدم في الاستهداف وتدقيق كاميرات المراقبة من اجل الاستدلال على هوية الجناة".

هذا واستنكر النائب عن محافظة ديالى، برهان المعموري، اليوم الاربعاء، استهداف مقر تابع لسرايا السلام والذي أدى الى إصابة عدد من الأشخاص داخله، معتبراً ان هذا الاستهداف يندرج في خانة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به محافظة ديالى.