اليوم.. اسود الرافدين بمواجهة النشامى لفض الشراكة في جذع النخلة

2024-11-14 12:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يحل منتخب الأردن لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، (14 تشرين الثاني 2024) ضيفا على منتخبنا الوطني، خلال لقاءات الدور الثالث من عمر تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، في أمريكا وكندا والمكسيك.

واستهل منتخب العراق منافسات الدور الثالث، بفوز على عمان 1-0، ولكنه سقط في فخ التعادل السلبي أمام الكويت، في إطار لقاءات الأسبوع الثاني، قبل أن ينتصر على نظيره فلسطين بهدف دون رد، في الجولة الثالثة، ويخسر من كوريا الجنوبية 3-2، بالجولة الرابعة.

على الناحية الأخرى، تعادل الأردن مع الكويت بهدف لكلك منتخب في الجولة الأولى، وانتصر على فلسطين بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية، وخسر من كوريا الجنوبية 2-0 بالجولة الثالثة، واكتسح عمان برباعية دون رد، في الجولة الرابعة.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في ترتيب المجموعة التي تضم كوريا الجنوبية وعمان والكويت وفلسطين والعراق برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد أسود الرافدين لكن فارق الأهداف لصالح النشامى.

وتنطلق مباراة العراق والأردن بتصفيات كأس العالم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

ومن المتوقع أن يكون في حراسة المرمى للمنتخب العراقي جلال حسن هاشم، والدفاع مصطفى سعدون- على فايز- ريبين سولاقا- أحمد يحيى.

بينما سيلعب في الوسط لوكاس شيلمون- أمجد عطوان- أمير العماري، والهجوم إبراهيم بايش- أيمن حسين- ميرخاس دوسكي.

كما سيكون تشكيل الأردن المتوقع لمباراة العراق، في حراسة المرمى يزيد أبوليلى، والدفاع إحسان حداد- عبدالله نصيب- يزن العرب- محمد أبو النادي- مهند محمود أبوطه، والوسط نزار محمود الرشدان- نور الروابدة، وفي الهجوم: على علوان- موسى التعمري- يزن النعيمات.