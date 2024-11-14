إطلاق مبادرة الوحدة الصحية في المدارس العراقية

2024-11-14 12:00:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، تفعيل الوحدات الصحية في المدارس لتوفير علاج فوري للطلاب، مؤكداً قرب إطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتعزيز الصحة المدرسية. وقال وزير التربية، خلال كلمة له، في الاحتفالية المركزية بمناسبة اليوم الوطني للصحة المدرسية: إنه تم إطلاق مبادرة الوحدة الصحية في المدارس كحل للمشكلات السابقة، حيث كان في السابق تواجد منسق صحي في المدارس يقتصر دوره على تشخيص الحالات وإرسالها إلى المستوصفات، أما الآن فتُشخص وتُعالج الحالات داخل المدرسة بتنسيق مع وزارة الصحة ومكتب رئيس الوزراء. وأضاف، أن كل مدرسة ستحصل على وحدة صحية تضم معدات الإسعافات الأولية والعلاج الأولي للطلاب، بهدف توفير بيئة تربوية آمنة. وأشار إلى وجود برامج توعوية ستُنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك التلفزيون التربوي الذي سيبث برامج متخصصة في هذا المجال قريبًا، كما سيتم