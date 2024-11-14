التجارة تحول 400 مليار دينار لتسديد مستحقات الفلاحين لاقيام الحنطة لموسم 2024

2024-11-14 12:00:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزارة التجارة، اليوم الخميس، تحويل 400 مليار لتسديد مستحقات الفلاحين لإقيام الحنطة المتبقية لموسم 2024 للمحافظات الشمالية الخمسة نينوى وكركوك ودهوك وسليمانية واربيل. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن ملاكات شركته الحسابية باشرت تحويل المبالغ اليوم الى المحافظات الشمالية الخمسة لتسديد مامتبقي من المستحقات المالية لموسم تسويق الحنطة 2024. وأشار إلى أن شركة الحبوب حققت خلال موسم تسويق الحنطة لعام 2024 خزينا استراتيجيا واكتفاء ذاتيا على مدى موسميين متتالين. واكد أن الشركة تعمل حاليا وضمن خطتها للمواسم التسويقية القادمة على تأمين طاقات خزنية كبيرة وذلك ببناء سايلوات وبناكر تستوعب كميات الحنطة للخزين الاستتراتيجي.