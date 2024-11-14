الذهب يستمر بالانخفاض في أسواق بغداد

2024-11-14 12:00:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ،اليوم الخميس. وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 532 الف دينار، وسعر الشراء 528 الف دينار. وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 502 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 498 الفاً . وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 535 الف دينار و 545 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 505 الاف و 515 الف دينار .