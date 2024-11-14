رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين العراق والوكالة الدولية بمجال استخدام الطاقة سلمية

2024-11-14 12:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، على أهمية تعزيز التعاون بين العراق والوكالة الدولية بمجال استخدام الطاقة السلمية.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية استقبل في مقر إقامته في العاصمة الأذرية باكو، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية فاتح بيرول، وذلك ضمن لقاءاته خلال مشاركته في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP29)".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، على "أهمية تعزيز التعاون بين العراق والوكالة الدولية في مجال استخدام الطاقة السلمية، ودعم مساعي العراق في هذا المسار في مختلف الجوانب لإحياء اقتصاده والاستفادة من ثرواته بطريقة مستدامة".

وأشار الرئيس إلى "أهمية مواصلة العمل المشترك، ودعا المنظمة الى تعزيز عملها مع الجهات العراقية المعنية".

من جانبه، أعرب فاتح بيرول عن "دعم الوكالة الدولية للطاقة لمساعي العراق"، مؤكداً "تطلّع الوكالة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات العراقية ذات الصلة"، مشيراً إلى "نيته لزيارة العراق لمتابعة هذا العمل المشترك بجدية".