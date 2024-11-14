2024-11-14 12:05:41 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

أعلن مدير المدينة الرياضية، عن موعد افتتاح بوابات ملعب البصرة الدولي أمام الجماهير لحضور مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة الى مونديال 2026.وقال لطفي الجزائري، ، اليوم الخميس: إن" بوابات الملعب ستفتح في تمام الساعة الثانية ظهراً، أي قبل موعد اللقاء بخمس ساعات، لتسهيل دخول الجماهير على مراحل وتنظيم عملية الدخول". وأضاف الجزائري أن" الاستعدادات للمباراة المرتقبة تشهد ترتيبات غير مسبوقة، وذلك في ضوء الحضور الجماهيري الكبير المتوقع، حيث ستكون المباراة حدثاً جماهيرياً ضخماً. ومع تزايد الشحن الجماهيري على وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة تنفيذ خطة أمنية استثنائية لضمان سلامة الجميع وتوفير تجربة سلسة للمشجعين". وأوضح الجزائري أن" الخطة الأمنية ستشمل ثلاث حلقات حماية حول الملعب، حيث سيكون الطوق الأمني الأول مسؤولاً عن التحقق من التذاكر والأساور، مما يضمن أن جميع الحضور هم من حاملي التذاكر والأساور فقط"، لافتا الى أن" هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الضغط على القوات الأمنية وضمان عدم تجمع الجماهير بالقرب من سور المدينة الخارجي، كما سيتم توفير مواقف للمركبات وتحديد مسار آمن للوصول إلى الملعب، مع توفير إرشادات توجيهية لتسهيل حركة المشجعين". وبالنسبة للتجهيزات الفنية، أكد الجزائري جاهزية الملعب بالكامل، حيث بدأت التحضيرات فور انتهاء مباراة المنتخب مع فلسطين، مما أتاح الوقت الكافي لتجهيز أرضية الملعب وتحديث الأنظمة الإلكترونية. وقد أشاد وفد الاتحاد الأردني بالتجهيزات والتنظيم في البصرة، وأثنى على الأجواء الرائعة التي توفر بيئة مثالية للحدث الرياضي



