استفتاء لـ عراق اوبزيرفر.. من سيحسم قمة اسود الرافدين والنشامى؟

2024-11-14 12:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة / عراق اوبزيرفر تنشر عراق اوبزيرفر، استفتاء لمعرفة توقعات الجماهير ازاء مواجهة اسود الرافدين والنشامى في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم. موعد مباراة الأردن والعراق في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، هو اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024. وتنطلق صافرة بداية القمة العربية المثيرة الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت بغداد. ويحتل …

