التجارة تحول 400 مليار دينار لتسديد مستحقات الفلاحين لاقيام الحنطة لموسم 2024

2024-11-14 13:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلن وزارة التجارة، اليوم الخميس، تحويل 400 مليار لتسديد مستحقات الفلاحين لإقيام الحنطة المتبقية لموسم 2024 للمحافظات الشمالية الخمسة نينوى وكركوك ودهوك وسليمانية واربيل. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي في بيان تلقته (المدى) إن "ملاكات شركته الحسابية باشرت تحويل المبالغ اليوم الى المحافظات الشمالية الخمسة لتسديد مامتبقي من المستحقات المالية […]

