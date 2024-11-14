التجارة تعلن صرف مستحقات مزارعي محافظات كوردستان وكركوك ونينوى

2024-11-14 13:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة الاتحادية، يوم الخميس، تحويل مبلغ 400 مليار دينار لتسديد مستحقات الفلاحين لموسم 2024 لمحافظات اقليم كوردستان (دهوك وسليمانية واربيل) فضلا عن نينوى وكركوك.

ونقل بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، تأكيد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي؛ مباشرة ملاكات شركته الحسابية تحويل المبالغ اليوم الى المحافظات الخمس لتسديد مامتبقي من المستحقات المالية لموسم تسويق الحنطة 2024 .

واشار البيان الى ان "شركة الحبوب حققت خلال موسم تسويق الحنطة لعام 2024 خزيناً استراتيجياً واكتفاء ذاتياً على مدى موسميين متتالين".

واكد البيان ان "الشركة تعمل حاليا وضمن خطتها للمواسم التسويقية القادمة على تأمين طاقات خزنية كبيرة وذلك ببناء صوامع وبناكر تستوعب كميات الحنطة للخزين الاستراتيجي".