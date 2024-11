موعد افتتاح بوابات ملعب جذع النخلة امام الجماهير

2024-11-14 13:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة / عراق اوبزيرفر أعلن مدير المدينة الرياضية، عن موعد افتتاح بوابات ملعب البصرة الدولي أمام الجماهير لحضور مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة الى مونديال 2026. وقال لطفي الجزائري، للوكالة الرسمية تابعته عراق اوبزيرفر اليوم الخميس: إن” بوابات الملعب ستفتح في تمام الساعة الثانية ظهراً، أي قبل موعد اللقاء …

