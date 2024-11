السوداني يصدر توجيها بشأن شؤون المواطنين

2024-11-14 13:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جميع المؤسسات الرسمية والمحافظات كافة بمتابعة عمل أقسام شؤون المواطنين. وبحسب وثيقة صادرة من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وموجهة الى الوزارات والمحافظات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة، أنه “استناداً الى توجيه رئيس الوزراء بشأن متابعة عمل أقسام شؤون المواطنين في الوزارات والجهات الخدمية …

