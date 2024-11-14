تعزيز التعاون القضائي على طاولة القاضي زيدان ونظيره التركي

2024-11-14 13:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في تركيا محمد عاكف اكينجي تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان زار اليوم الخميس رفقة الوفد المرافق له، المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في تركيا".

وأضاف أن "زيدان التقى برئيسها محمد عاكف اكينجي وبحث معه تعزيز التعاون القضائي بين البلدين".

وكان وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، إلى العاصمة التركية أنقرة.

وزار القاضي زيدان، رفقة الوفد المرافق له، محكمة النقض التركية، والتقى برئيسها عمر كركيز.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته "بغداد اليوم"، ان زيدان "أطلع على عمل المحكمة وتشكيلها وتبادل الافكار القضائية المشتركة بين البلدين".



