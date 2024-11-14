ميسان: بدء تنفيذ مشروع شبكة ماء منطقة المدثرة الثانية

2024-11-14 15:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي في ميسان، اليوم الخميس، عن المباشرة بمشروع تنفيذ شبكة ماء منطقة المدثرة الثانية من قبل مديرية ماء ميسان.

وقال عضو فريق الجهد الخدمي، مدير دائرة الماء، عقيل لعيبي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملاكات مديرية ماء ميسان والعاملة ضمن فريق الجهد الخدمي المحلي باشرت أعمال مد شبكة الماء لمنطقة المدثرة الثانية بطول (9500 م) تحتوي على أنابيب ضمن المواصفات العالية بحجم (6 إنج بكمية 2500 م ) و (4 إنج بكمية 7000 م ) ومنهولات عدد (10) فيما بلغ عدد الاشتراكات (760)".

وأضاف، أن "العمل يشهدُ تقدماً كبيراً بنسب الإنجاز الفعلية للمشروع والتي بلغت (60%) وبنسبة إنجاز للمخطط بلغت (25%)".

وأشار إلى، أن "السرعة في إنجاز الأعمال جاءت نتيجة العمل المتواصل حتى ساعات متأخرة، وبجهود كبيرة تبذل من قبل الكوادر المنفذة وبدعم كبير من قبل رئيس فريق الجهد المركزي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية".