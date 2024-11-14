2024-11-14 15:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أمراً وزارياً بتعيين 908 من حملة الشهادات العليا والأوائل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إصدار أمر وزاري بتعيين (908) من حملة الشهادات العليا والأوائل على ملاك مركز الوزارة استناداً إلى القرارات والتشريعات النافذة".

ودعت الوزارة "الذوات المنشورة أسماؤهم إلى مراجعة المراكز الإرشادية في الجامعات لاستكمال إجراءات التعيين مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأربعة (النسخة الأصلية) ونسخة ملونة عدد (2) وصورة شخصية عدد (4) وما يثبت حصولهم على الشهادة (وثيقة ملونة أو تأييد تخرج مع الباركود الخاص بصحة صدور الوثيقة أو تأييد التخرج) عدد (2) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2024/10/17عند التاسعة صباحاً في المراكز الإرشادية ولغاية عشرة أيام عمل".

وأدناه الأمر الوزاري والأسماء:

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/14112024.pdf