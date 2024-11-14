العلاق يبحث مع نظيره التركي انطلاق الآليات الجديدة للتحويلات التجارية بين البلدين

2024-11-14 15:05:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، مع نظيره محافظ التركي فاتح كرهان، انطلاق الآليات الجديدة المباشرة للتحويلات التجارية بين البلدين. وذكر اعلام البنك المركزي، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، ان العلاق والوفد المرافق له، التقى نظيره محافظ البنك المركزي التركي فاتح كرهان في مدينة إسطنبول. وناقش الطرفان انطلاق الآليات الجديدة المباشرة للتحويلات التجارية بين العراق و تركيا إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين الجارين. وأكد المحافظ خلال اللقاء، على التعاون في مجال التسويات لمستخدمي البطاقات العراقية في تركيا، و حث المصارف التركية لفتح حسابات للمصارف العراقية لتوسيع قنوات تمويل استيراد السلع والخدمات من الجارة تركيا. وأضاف أن البنك المركزي التركي داعمٌ لخطوات المركزي العراقي في تنظيم العمليات المالية بين البلدين بما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية. وفي لقاء منفصل، اجتمع المحافظ علي محسن العلاق والوفد المرافق له مع الإدارات العامة لفروع المصارف التركية العاملة في العراق، مشدداً على ضرورة توسيع الخيارات التجارية المثمرة بين البلدين و خاصة في القطاع المصرفي.