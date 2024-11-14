التعليم تقرر تمديد التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية وتعيد فتح بوابة المنحة المجانية

2024-11-14 15:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، تمديد مدة التقديم الإلكتروني المركزي للقبول في الجامعات والكليات الأهلية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" حرصا على تلبية مناشدات الطلبة لاسيما الناجحون في الدور الثالث للدراسة الإعدادية، تم تمديد مدة التقديم الإلكتروني المركزي للقبول في الجامعات والكليات الأهلية وإعادة فتح بوابة التقديم إلى قناة المنحة المجانية الخاصة بكليات المجموعة الطبية".

وأضافت، إن" القرار ينص على تمديد مدة التقديم الإلكتروني المركزي للقبول في الجامعات والكليات الأهلية إلى غاية 2024/11/22 فيما ستكون بوابة التقديم إلى قناة المنحة المجانية الخاصة بكليات المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2025/2024 متاحة إلى غاية مساء الأحد الموافق 2024/11/17".

ولفتت الوزارة" عناية الطلبة من مخرجات الدور الثالث للدراسة الإعدادية إلى إمكانية التقديم الإلكتروني اعتبارا من يوم غد الموافق 2024/11/15.