صفوان عبد الغني يحدد مفاتيح مواجهة الأردن

2024-11-14 15:15:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد المحلل الفني، صفوان عبد الغني، أن منتخبنا الوطني بحاجة إلى تعزيز خط الوسط، لصد هجمات المنتخب الأردني الذي يتبنى أسلوب الهجوم المباشر.

وقال عبد الغني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" المنتخب الوطني يعاني كثيراً في وسط الميدان لذا نحن بحاجة إلى تعزيز هذا المركز"، مشيراً الى أن" الفريق بحاجة إلى تعزيز خط وسطه، خاصةً بعد الأداء الضعيف الذي ظهرت عليه بعض مراكز الوسط في المباراة الأخيرة ضد كوريا"، وأضاف: "دخول أمجد عطوان في المنظومة خلال الفترة الأخيرة كان إضافة قوية للمنتخب، وساعد في تنشيط اللعب في الجناحين وهذا ما نحتاجه أمام الأردن".

وأوضح عبد الغني أن" المنتخب الأردني ليس من الفرق التي تعتمد على أسلوب الاستحواذ المبالغ فيه، بل يعتمد على التحول السريع بعد قطع الكرة، وهو أسلوب أصبح معتاداً بالنسبة لهم"، لافتاً الى أنه" على الجهاز الفني لمنتخبنا أن يركز على منع هذا التحول السريع واحتواء الهجوم المباشر".

وتابع عبد الغني أن " فريقنا بحاجة إلى استغلال الزيادة العددية في خط الوسط، وهذه النقطة يمكن أن تمنحنا الأفضلية ضد المنتخب الأردني، لا سيما في خلق المساحات وتفعيل الأظهرة، وهو ما يجب أن يكون محط تركيز في المباراة القادمة".