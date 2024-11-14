2024-11-14 15:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، اليوم الخميس، لتتجاوز 290 مليون دولار في مزاد بيع العملة، مقارنة بيوم أمس الأربعاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم مبلغ 290 مليوناً و25 ألفاً و248 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، والتي بلغت 275 مليوناً و525 ألفاً و248 دولاراً، مرتفعة بنسبة 95% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 13 مليوناً و500 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 20 شركة.