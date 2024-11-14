"أوبك": العراق خفض انتاجه من النفط بنحو 60 ألف برميل يوميا

2024-11-14 15:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خفض العراق انتاجه من النفط بنحو 60 الف برميل يوميا خلال شهر اكتوبر /تشرين الاول، وفقا لشركة S&P Global Commodity Insights.

وارتفع إنتاج أوبك+ من النفط الخام بمقدار 30 ألف برميل يوميا على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول، مع انتعاش كبير في الإنتاج الليبي تم إلغاؤه إلى حد كبير بسبب التخفيضات في كازاخستان والعراق وإيران.

وخفض العراق إنتاجه بنحو 60 ألف برميل يوميا إلى 4.14 ملايين برميل يوميا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى خفض أحجام التصدير وتشغيل المصافي، ومع ذلك، ظل العراق ــ الذي قدم أيضا خطط تعويض ــ فوق حصته بنحو 235 ألف برميل يوميا.

وقيمّت شركة بلاتس،آخر سعر خام برنت عند 74.07 دولار للبرميل في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، انخفاضا من أعلى مستوى في عام 2024 عند 93.35 دولار للبرميل في أبريل/نيسان وأقل من أسعار النفط التعادلية المالية لمعظم الأعضاء، وفقا لتقديرات كوموديتي إنسايتس.

وقال مصدر مطلع لـ "كوموديتي إنسايتس" إن الدول الثماني الطوعية المقطوعة للنفط - العراق والجزائر والمملكة العربية السعودية وروسيا وسلطنة عمان وكازاخستان والكويت والإمارات العربية المتحدة - أرجأت عودة البراميل لأنها لم يكن لديها "خط رؤية بشأن الطلب الصيني" في المستقبل.