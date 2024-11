2024-11-14 15:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بالتواصل المستمر بين وزارة النفط وشركة شِل، لتحقيق المشاريع التي تخدم العراق، وتتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل نائب الرئيس التنفيذي لشركة شِل لقطاع الاستخراج بيتر …

The post السوداني يستقبل نائب رئيس شركة “شل” ويصدر توجيها first appeared on Observer Iraq.