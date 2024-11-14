اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةعراق اوبزيرفراخبار العراق الامنية › الداخلية تفند مزاعم شأن خروج الجواز الإلكتروني عن الخدمة

الداخلية تفند مزاعم شأن خروج الجواز الإلكتروني عن الخدمة

الداخلية تفند مزاعم شأن خروج الجواز الإلكتروني عن الخدمة
الداخلية تفند مزاعم شأن خروج الجواز الإلكتروني عن الخدمة
2024-11-14 15:18:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الأنباء بشأن خروج الجواز الإلكتروني عن الخدمة. وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ، : إنه “لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن خروج الجواز الإلكتروني عن الخدمة”. وأضاف أن “حقيقة الموضوع هو في حصول توقف لمدة 3 دقائق …

The post الداخلية تفند مزاعم شأن خروج الجواز الإلكتروني عن الخدمة first appeared on Observer Iraq.

الداخلية تفند مزاعم شأن خروج الجواز الإلكتروني عن الخدمة

واصل المتابعة على عراق اوبزيرفر