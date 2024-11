الداخلية تفند مزاعم شأن خروج الجواز الإلكتروني عن الخدمة

2024-11-14 15:18:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الأنباء بشأن خروج الجواز الإلكتروني عن الخدمة. وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ، : إنه “لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن خروج الجواز الإلكتروني عن الخدمة”. وأضاف أن “حقيقة الموضوع هو في حصول توقف لمدة 3 دقائق …

