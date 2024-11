سؤال برلماني لوزير الدفاع: لماذا تخصص الطائرات العسكرية للتنقلات الخاصة للسياسيين؟

2024-11-14 15:18:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر وجه عضو مجلس النواب العراقي علاء الركابي، سؤالاً إلى وزير الدفاع، ثابت العباسي، يستفسر فيه عن أسباب تخصيص الطائرات العسكرية لاستخدامات التنقل الخاصة لبعض السياسيين. وقال الركابي في وثيقة، انه “استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الدستور العراقي في المادة (٦١ – ثانيا) والمواد (١٥) و (٢٩) من قانون مجلس النواب …

