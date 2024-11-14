2024-11-14 16:27:04 - المصدر: ايشان

نقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن مسؤول استخباراتي أمريكي قوله إن قدرات “حزب الله” اللبناني تضررت بشكل كبير لكن قواته البرية على طول الحدود لا تزال سليمة. وقال هولمغرين من معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إن المسؤول الاستخباراتي الكبير أشار أيضا إلى أن “المنظمة اللبنانية التي تسلحها وتمولها إيران بشكل أساسي، لا تزال قادرة على تنفيذ […]

ظهرت المقالة إعلام عبري: حزب الله تحول إلى قوة متمردة في الميدان أولاً على ايشان.



