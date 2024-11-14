وزير التربية يعلن عن مشروع ضخم لتعزيز الصحة المدرسية

2024-11-14 16:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، أنه سيتم افتتاح 2000 وحدة صحية قريباً لتعزيز ملف الصحة المدرسية.

وقال الجبوري في كلمة ألقاها في مدرسة الفضائل الابتدائية التابعة الى تربية الكرخ الثالثة بمناسبة اليوم الوطني للصحة المدرسية، بحسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استكمالا لأهدافنا التربوية المندرجة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء، نفتتح اليوم منجزا حيويا جديدا نسعى من خلاله الى تعزيز الوعي الصحي الطلابي نرفع به الكفاءة العلمية للتلاميذ".

وأضاف: "شرعنا بالتعاون مع وزارة الصحة لافتتاح (150) وحدة صحية مدرسية داخل المؤسسات التربوية كمرحلة أولى مدعومة بأطباء ومنسقين صحيين يقومون بمعالجة وتشخيص الحالات المرضية للتلاميذ بشكل مباشر".

وتابع الجبوري ان "الوزارة ماضية بتطبيق المشروع حتى استكمال الخطة المقررة للوحدات الصحية البالغ عددها (2000) وحدة".

يشار الى انه الحفل حضره وكيل وزارة الصحة خميس السعد ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المجتمع المدني سارة أياد علاوي وعددا من المديرين العامين للتربية.