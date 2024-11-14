وزير الكهرباء يؤكد دعم الحكومة لأسعار تجهيز الطاقة للقطاع السكني بنسبة 75%

2024-11-14 16:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، دعم الحكومة لأسعار تجهيز الطاقة للقطاع السكني بنسبة 75%.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أجرى زيارة تفقدية إلى شركة توزيع كهرباء البصرة؛ لمتابعة خطط تحسين واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة، واستعدادات الصيف المقبل"، وشدد خلال اجتماعه مع المسؤولين في الشركة على، "أهمية معالجة الاختناقات في الشبكة الكهربائية استعداداً لموسم صيف 2025".وأضاف البيان، أن "الوزير تناول الشكاوى المتعلقة بارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء في بعض المناطق السكنية بالمحافظة، حيث تم تكليف الدائرة الاقتصادية في الوزارة بإجراء تحقيق شامل في الموضوع"، مشدداً على، "ضرورة حماية المواطن من أي تبعات مالية إضافية أو أخطاء في احتساب الاستهلاك"، وأصدر قراراً، "بتدقيق أي فاتورة كهرباء تتضمن أرقاماً مالية مبالغا فيها".وأكد، أن "الحكومة تدعم أسعار تجهيز الكهرباء للمناطق السكنية بنسبة 75%، في إطار سياستها الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين".وأوضح، أن "الوزارة تدعم مبدأ جباية أجور استهلاك الطاقة وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها"، مؤكداً، أن "ذلك يأتي لضمان استمرارية عمل الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين".