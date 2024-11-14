بينها مشروعا سوق الشيوخ والبطحاء.. ذي قار تعلن عن المشاريع الاستراتيجية بالمحافظة

2024-11-14 16:35:01 - المصدر: واع

‏ذي قار - واع - حسن الفواز

أعلن محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، اليوم الخميس، عن أبرز المشاريع الاستراتيجية في المحافظة، مشيرا الى أن كلفة مشروعي سوق الشيوخ والبطحاء بلغت 570 مليار دينار.

وقال الإبراهيمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومن خلال البرنامج الحكومي تحظى ذي قار كبقية المحافظات بدعم مباشر وخصوصا في زيارته الأخيرة الى المحافظة".

وأضاف أن "المحافظة شملت بعدة مشاريع على رأسها مشروع البنى التحتية في قضاء سوق الشيوخ والذي تبلغ كلفته تقريبا 500 مليار دينار"، لافتا إلى أن "مشروع البنى التحتية في قضاء البطحاء بلغت كلفته 70 ملياراً".

وبين الإبراهيمي أن "هذين المشروعين المهمين، حظيا بدعم مباشر من رئيس الوزراء وإدراجهما ضمن الخطة الحالية".